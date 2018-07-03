Росстат зафиксировал снижение добычи нефти в России
Добыча нефти, включая газовый конденсат, в России в период с января по май текущего года снизилась на 0,8%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Росстата.
В свою очередь добыча газа выросла на 7,5%.
Уточняется, что в мае добыча нефти и газового конденсата составила 46,4 млн тонн, что на 0,2% выше, чем в мае прошлого года.
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Добыча газа в мае составила 51,5 млрд кубометров.
Ранее сообщалось, что цена на нефть марки WTI превысила $75 за баррель впервые с 25 ноября 2014 года.
Cтоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,37%, до $78,36 за баррель.
Цена на нефть марки WTI выросла на 1,56%.