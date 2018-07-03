Число безработных в России снизилось на 1,7% за неделю
Численность безработных граждан в России с 20 по 27 июня снизилась на 1,7% и составляет 710 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.
Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Ямало-Ненецком, Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском автономных округах, республиках Северная Осетия — Алания, Крым, Чувашской Республике, Сахалинской, Калужской областях, Еврейской автономной области, Севастополе.
Повышение уровня безработицы произошло в Тульской области, Республике Мордовия, Чеченской Республике.
На 27 июня суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 106 003 человека.
Ранее сообщалось, что число безработных в России снизилось почти на 0,3%.