Новак обсудил с министром энергетики Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти

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Глава Минэнерго России Александр Новак и министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих обсудили ситуацию на рынке нефти. Об этом говорится в сообщении Минэнерго, поступившем в «Газету.Ru».

«Министры обменялись информацией о планах своих стран по производству нефти для удовлетворения спроса в летний период в свете решений, принятых в последние месяцы на 174-й встречи Конференции ОПЕК и 4-й Министерской встречи стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств в Вене», — уточнили в министерстве.

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Также Новак и Халид аль-Фалих затронули вопрос об изменении методики мониторинга в рамках задачи по снижению уровня исполнения соглашения ОПЕК+ до 100%.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что ОПЕК должна увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.