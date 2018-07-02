Минфин не готов выпускать панда-бонды

Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что Россия по-прежнему пока не планирует заимствования в юанях. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ничего нового нет, мы не готовы еще. Мы панда-бонды не собираемся выпускать, по схеме участия китайских инвесторов на московской бирже — они не готовы», — сказал Сторчак.

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В марте Сторчак сообщил, что Минфин рассматривает возможность в текущем году разместить евробонды в евро и юанях.

Уточняется, что единственный выпуск евробондов, номинированных в евро, Минфин России разместил в 2013 году.

Как стало известно, «Газпром» намерен выпустить самурай-бонды на $1 млрд.