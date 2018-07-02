Министр торговли США прокомментировал возможный выход страны из ВТО

Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что пока преждевременно говорить о том, что Соединенные Штаты выйдут из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает Reuters.

«ВТО знает, что некоторые реформы уже необходимо провести. Я считаю, что время пришло для действительно необходимого обновления и синхронизации действий, и мы увидим, к чему это может привести. Но я думаю, что пока преждевременно говорить о том, чтобы просто выйти из организации», — сказал Росс.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что президент США Дональд Трамп хотел выйти из ВТО, о чем не раз говорил своим советникам. Глава Минфина США Стивен Мнучин охарактеризовал это сообщение как «fake news».