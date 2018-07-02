Индекс Мосбиржи поднялся выше психологической отметки

Индекс Мосбиржи поднялся выше отметки в 2300 пунктов впервые с 8 июня, об этом следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи рос на 0,31%, до 2303,03 пункта.

Индекс РТС снижался на 0,34%, до 1150,29 пункта.

Курс доллара вырос на 32 коп., до 63,09 руб.

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Курс евро поднялся на 12 коп., до 73,41 руб.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, снизился на 9,63 коп., до 72,99 руб., курс доллара уменьшился на 53,45 коп., до 62,75 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, уменьшилась по сравнению с показателем на пятницу на 33,73 коп., составив 67,36 руб.

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