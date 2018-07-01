Белый дом: король Саудовской Аравии подтвердил, что может увеличить добычу нефти

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс выпустила заявление об итогах встречи американского президента Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.

«Лидеры подтвердили приверженность здоровому и стабильному мировому рынку энергии на благо всех стран», — говорится в заявлении Сандерс.

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Также она отметила, что лидеры стран пришли к выводу, что стабильный рынок нефти гарантирует людям по всему миру доступ к надежной и доступной энергии.

В заявлении пресс-секретаря подчеркивается, что король Саудовской Аравии подтвердил, что его страна располагает возможностью увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в день. Данный резерв будет использован при необходимости, заверили в Эр-Рияде.

Ранее с аналогичным заявлением выступил неназванный высокопоставленный чиновник Саудовской Аравии: он отметил, что король не обещал Трампу увеличить добычу нефти, но подтвердил ему, что такая возможность есть. Сам Трамп заявлял, что он уговорил власти страны увеличить добычу нефти.