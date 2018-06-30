Минтранс назвал оправданным введение «черных списков» в авиации

Появление «черных списков» в авиации оправдано, однако применение такой практики в поездах стоит еще оценить. Об этом сказал глава Минтранса Евгений Дитрих, передает РИА «Новости».

«Ограничения в перемещении по территории России — это очень жесткая мера, и железнодорожный транспорт в данном случае дает возможность тем, кто попал в «черные списки» авиадебоширов, хоть как-то перемещаться по стране. Поэтому надо подходить к этому взвешенно», — сказал Дитрих.

Реклама

Министр подчеркнул, что необходимо разработать меры, которые побуждают человека вести себя адекватно и не нарушать права окружающих. Дитрих добавил, что вопрос введения «черных списков» на поездах в настоящий момент обсуждается с РЖД.

В начале июня авиакомпании получили право вносить авиадебоширов в «черные списки» и отказывать им в перевозке.