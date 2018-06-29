Постпред России в ЕС: Данию можно физически обойти для «Северного потока — 2»

Постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов заявил, что газопровод «Северный поток-2» может быть пущен в обход Дании, власти которой не выдали разрешения на строительство, так как никаких действенных препятствий для его строительства нет, передает РИА «Новости».

«Он строится. На сегодняшний день остается одна страна, которая не выдала разрешения, необходимого для строительства этого газопровода — Дания. Но ее можно, в принципе, обойти физически», — сказал Чижов.

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Он также отметил, что это может привести к «небольшому удорожанию проекта и, может быть, к небольшой отсрочке в его запуске».

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, куда может продолжиться вторая нитка «Турецкого потока».