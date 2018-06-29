Новак рассказал, как компании будут наращивать добычу нефти

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российские нефтяные компании будут наращивать добычу сырья пропорционально своей доле сокращения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Будет распределяться пропорционально объему снижения, который был», — сказал Новак.

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Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что он не ожидает больших изменений цен на нефть после решения ОПЕК+ об увеличении добычи нефти.

Он подчеркнул, что данное решение принципиально не повлияет на цены.

Участники состоявшейся в Вене встречи стран ОПЕК+ договорились об увеличении нефтедобычи на 1 млн баррелей в сутки.