Премьер Чехии: ЕС обсудит снятие санкций с России

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в ходе саммита Евросоюза будет обсуждаться вопрос снятия экономических санкций с России. Об этом пишет Le Figaro.

«Австрия и Италия уже выступают за отмену санкций с России. Этот вопрос будет постепенно продвигаться к официальному обсуждению в ЕС», — сказал Бабиш.

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По его словам, несмотря на позицию президента Чехии Милоша Земана, который выступает за отмену антироссийских санкций, он против данного решения.

Однако, он также добавил, что Европе необходима помощь России для урегулирования кризиса в Сирии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецки настаивает на продлении санкций ЕС в отношении России.