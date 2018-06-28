Аксаков предложил создать в России единый идентификатор личности

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что России нужен единый идентификатор личности человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нам точно нужен единый идентификатор, привязанный ко всем документам, которые есть у человека. Потому что сегодня существует куча документов, которые надо предъявлять: паспорт, свидетельство о рождении, водительское удостоверение, студенческий билет, СНИЛС», — сказал Аксаков.

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Он также отметил, что единый идентификатор будет удобен человеку, поскольку позволит в разных местах получить интересующие его услуги.

Ранее сообщалось, что в России предложили приравнять номер мобильного телефона к паспорту.