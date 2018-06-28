Минфин рассчитывает на возращение интереса инвесторов к ОФЗ
Замминистра финансов Сергей Сторчак заявил, что Минфин рассчитывает на возвращение интереса инвесторов к ОФЗ в третьем квартале 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
«У нас достаточно равномерный план-график заимствований с меньшим упором на четвертый квартал. Я думаю, вытащим. Инвесторы вернутся назад, если не чужие, то свои», — сказал Сторчак.
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Он также добавил, что повышение доходности ОФЗ является вынужденной мерой для министерства.
Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин не видит рисков в спаде спроса инвесторов на облигации федерального займа (ОФЗ).
Он также отметил, что министерство не сомневается в выполнении поставленной программы.