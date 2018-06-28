Кудрин заинтересовался предложением Орешкина платить НДФЛ по месту проживания

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заинтересовался предложением главы Минэкономразвития Максима Орешкина обсудить идею уплаты НДФЛ по месту проживания. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Очень интересное предложение», — сказал Кудрин.

Реклама

Как стало известно, Орешкин предложил обсудить идею уплаты налога на доходы физлиц по месту проживания, а не работы. Он отметил, что данная мера может способствовать более активному распространению экономического роста за пределы агломераций.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что прогрессивная шкала НДФЛ неэффективна.

Он также добавил, что есть другие предложения, которые обсуждаются в правительстве.