Медведев поручил подготовить ответные меры на новые пошлины США

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития подготовить ответные меры на ввод пошлин США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Недавно были приняты решения администрации США по отдельным группам товаров в отношении довольно значительного количества стран. Эти меры также носят дискриминационный характер, не могут оставаться без последствий», — сказал Медведев.

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Он подчеркнул, что ответные шаги уже были сделаны странами Евросоюза и КНР.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что Россия рассматривает введение дополнительных пошлин на легковые автомобили из США в ответ на американские санкции.

По информации Минэкономразвития за январь-апрель текущего года импорт из США легковых автомобилей и прочих моторных средств для перевозки людей составил $287,5 млн (что составляет 7,6% от общего импорта из Соединенных Штатов).