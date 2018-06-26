44-му SSJ100 в парке «Аэрофлота» присвоено имя дважды героя СССР Коккинаки

«Аэрофлот» сообщил о получении сорок четвёртого самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).

Лайнеру с бортовым номером RA-89112 присвоено имя советского лётчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Константиновича Коккинаки.

Sukhoi Superjet 100 имеет двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне класса бизнес и 75 в салоне эконом.

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Коккинаки первым выполнил фигуру высшего пилотажа «петлю Нестерова» на бомбардировщике ЦКБ-30, на этом же самолёте он совершил беспосадочные полёты по маршрутам Москва — Дальний Восток (г. Спасск-Дальний) и Москва — Северная Америка (о. Мискоу).

«Аэрофлот» на сегодняшний день является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet 100.

Авиакомпания, понимая всю важность поддержки отечественного производителя, планирует пополнить свой самолетный парк ещё шестью новыми SSJ100.

В итоге общее число SSJ100 в парке «Аэрофлота» будет достигать пятидесяти.