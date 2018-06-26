Минфин рассказал о планах по выходу внешние рынки займов

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин осенью вернется к вопросу о выходе на внешний долговой рынок. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Будем выполнять программу (заимствований), планируем осуществлять заимствования как на внутреннем рынке, так и на внешних рынках. У нас есть еще возможность выхода на внешние рынки в текущем году, поэтому осенью будем этот вопрос рассматривать», — сказал Силуанов.

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Министр уточнил, что таким образом Минфин рассчитывает до конца 2018 года разместить второй заем и реализовать планы по размещению евробондов на $3 млрд.

Ранее заместитель министра финансов Сергей Сторчак сообщил, что Россия будет осуществлять государственные заимствования преимущественно внутри страны.