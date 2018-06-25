Шефчович рекомендовал США обсуждать с ЕС санкции

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович предложил американским властям обсуждать с Евросоюзом вопрос санкций, прежде чем вводить их против таких проектов, как «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Северный поток — 2» или иранские санкции. Я надеюсь, что мы избежим дальнейшего обострения в торговле. Прежде чем вводить санкции, лучше сначала обсудить их с вашими партнерами», — сказал Шефчович.

Реклама

Ранее сообщалось, что в конгрессе США 27 июня в ходе рабочего обеда будет обсуждаться угроза, которую якобы несет проект «Северный поток – 2».

Участники рабочего обеда обсудят «непростую ситуацию в сфере безопасности», которая сложилась в Центральной и Восточной Европе из-за якобы агрессивной политики России.