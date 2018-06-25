Песков прокомментировал реакцию общества на инициативы кабмина по пенсиям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не склонны сгущать краски с восприятием в обществе изменения пенсионного законодательства. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я бы не стал сгущать краски. Безусловно, инициатива правительства в плане пенсионной реформы — это очень социально значимая, очень резонансная тема. Она подлежит дальнейшему скрупулезному разъяснению», — сказал Песков.
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Он подчеркнул, что президент пока не принимает участия в экспертных обсуждениях по этой теме.
По словам Пескова, глава государства не оглядывается на рейтинг, главное для него выполнять его обязанности.
Ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал об увеличении среднего размера пенсии в 2019 году.