Песков прокомментировал реакцию общества на инициативы кабмина по пенсиям

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не склонны сгущать краски с восприятием в обществе изменения пенсионного законодательства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я бы не стал сгущать краски. Безусловно, инициатива правительства в плане пенсионной реформы — это очень социально значимая, очень резонансная тема. Она подлежит дальнейшему скрупулезному разъяснению», — сказал Песков.

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Он подчеркнул, что президент пока не принимает участия в экспертных обсуждениях по этой теме.

По словам Пескова, глава государства не оглядывается на рейтинг, главное для него выполнять его обязанности.

Ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал об увеличении среднего размера пенсии в 2019 году.