Новак рассказал, как рост добычи нефти повлияет на бюджет России

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что рост добычи и экспорта нефти положительно скажется на бюджете страны. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

По его словам, увеличение объемов добычи и экспорта нефти в рамках сделки ОПЕК+ будет иметь положительный эффект для бюджета России и нефтяных компаний.

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Ранее сообщалось, что участники состоявшейся в Вене встречи стран ОПЕК+ договорились об увеличении нефтедобычи.

В свою очередь Новак заявил, что Россия удовлетворена решением ОПЕК по возвращению к 100%-ному выполнению венской сделки. По его словам, увеличение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки — вполне разумное решение.