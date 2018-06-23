Россию пригласили в ОПЕК

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что ОПЕК предложила России стать страной-наблюдателем в организации, передает РИА «Новости».

«Мы пригласили Россию присоединиться (к ОПЕК) в качестве наблюдателя. Мы думаем, она рассматривает это предложение, и с нетерпением ждем от нее официальной заявки. Могу заверить вас, все члены ОПЕК будут рады, если Россия официально станет частью семьи ОПЕК», — сказал аль-Фалих.

Ранее ОПЕК одобрила вступление Республики Конго в организацию. Помимо Конго, в состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.