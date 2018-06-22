Bloomberg сообщил о реальном уровне роста добычи нефти ОПЕК

Реальный рост добычи нефти странами ОПЕК составит около 600 тыс. баррелей в день. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с материалами ОПЕК.

Отмечается, что среди стран ОПЕК Венесуэла скорее всего не сможет увеличить объемы производства, поскольку ее отрасль страдает из-за экономического кризиса.

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«Организации стран-экспортеров нефти необходимо будет ратифицировать эту рекомендацию в пятницу (22 июня) на ее официальном заседании. Нередко картель отклоняется от предварительного соглашения, и Иран все же может сорвать сделку, поскольку решения группы обычно должны быть единодушны», — сообщает агентство.

Картель встретится в субботу (23 июня) с другими странами, которые являются членами сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+.

Ранее сообщалось, что Ирак предложил отложить пересмотр сделки ОПЕК+ на 3 месяца.