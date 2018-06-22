Ответные меры ЕС на пошлины США вступили в силу

Ответные меры Евросоюза против введения США пошлин на европейскую сталь и алюминий вступили в силу. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

«Ответные торговые меры против США вступают в силу в 00:00 часов по центральноевропейскому времени (01:00 мск) 22 июня», — заявили в ЕК.

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Ранее сообщалось, что Еврокомиссия пришла к соглашению по ответным мерам на введение США пошлин на европейскую сталь и алюминий.

Уточняется, что ответные меры затронут американские товары стоимостью в $2,8 млрд. Ограничения вступят в силу в пятницу, 22 июня.

ЕС введет пошлины в 25% на американский рис, апельсиновый сок, арахисовое масло, виски, сигареты и различную одежду.