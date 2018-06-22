Минтруд опроверг информацию о едином прожиточном минимуме для пенсионеров

Минтруд опроверг появившуюся информацию о том, что в России установят единый прожиточный минимум пенсионера. Об этом сообщает РИА «Новости».

В министерстве отметили, что предлагается установить единый подход к его определению в регионах страны.

Также в ведомстве подчеркнули, что со следующего года величина прожиточного минимума будет устанавливаться в размере фактической величины прожиточного минимума для пенсионеров за второй квартал предыдущего года.

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Ранее сообщалось, что Минтруд предложил изменить порядок определения прожиточного минимума пенсионера.

Как стало известно, в 14 субъектах России установленная на 2017 год величина прожиточного минимума пенсионера меньше фактической среднегодовой величины, а в 71 субъекте — больше.