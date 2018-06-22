Реальное увеличение добычи ОПЕК+ будет отличаться от 1 млн баррелей

Рекомендация министерского мониторингового комитета ОПЕК+ увеличить добычу нефти странами венской сделки на 1 миллион баррелей в сутки номинальная, передает РИА «Новости» заявление саудовского министра энергетики Халида аль-Фалиха.

«Мы рекомендовали конференции ОПЕК завтра и министерскому заседанию 24 стран (ОПЕК+) в субботу увеличить целевые уровни по добыче, которые мы установили в 2016 году, на 1 миллион баррелей в сутки номинально, имея ввиду, что реальное увеличение будет иным», — сказал министр.

Реклама

Его слова подтвердил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби.

«Это (увеличение) номинальное. Это не максимум, это номинальное увеличение, распределенное на 24 страны-участницы соглашения», — сказал он.

Ранее Ирак предложил отложить пересмотр сделки ОПЕК+ на 3 месяца.