Открытое горение на складе в Крыму потушено

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в крымском селе Белоглинка площадью 1 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления министерства чрезвычайных ситуаций в Telegram-канале.

«Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — указывается в публикации.

Согласно предварительным данным, пострадавших не зафиксировано.

К работам по ликвидации огня были привлечены 72 специалиста и 21 единица пожарной техники.

Некоторое время назад сообщалось, что сотрудники МЧС тушат пожар в крымском селе Белоглинка, там горит склад на площади 1 тыс. квадратных метров. Согласно информации министерства чрезвычайных ситуаций РФ, инцидент произошел на улице Салгирной, огонь объял одноэтажное складское помещение. Спасатели произвели разведку звеньями газодымозащитной службы. После этого были найдены и эвакуированы газовые баллоны.

Ранее стало известно, что в Германии сутки не могут потушить пожар на оборонном заводе.