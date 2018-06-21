Банк Англии не стал изменять базовую ставку

Банк Англии оставил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Также Банк Англии сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($584 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.

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Ранее сообщалось, что Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.

Такое решение принял совет директоров регулятора.

В феврале и марте 2018 года ЦБ дважды снижал ключевую ставку по 0,25% п.п., в апреле регулятор сохранил ее на уровне 7,25%.