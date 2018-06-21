Банк Англии не стал изменять базовую ставку
Банк Англии оставил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Также Банк Англии сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($584 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.
Реклама
Ранее сообщалось, что Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.
Такое решение принял совет директоров регулятора.
В феврале и марте 2018 года ЦБ дважды снижал ключевую ставку по 0,25% п.п., в апреле регулятор сохранил ее на уровне 7,25%.