Госдума приняла поправки в бюджет

Госдума приняла закон об изменении параметров федерального бюджета на текущий год. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, «за» поправки проголосовали 307 депутатов, против — 98.

Согласно тексту законопроекта, по итогам 2018 года ВВП России ожидается на уровне 98,23 трлн руб.

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Поправки предусматривают увеличение расходов на 61,9 млрд руб. и профицит в 0,5% ВВП.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что законопроект сформирован на основе базового варианта ожидаемых итогов социально-экономического развития страны на текущий год.

Он также отметил, что поправки касаются только 2018 года и не затрагивают второй и третий год планового периода.