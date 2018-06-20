Корпорация МСП и немецкий производитель литья обсудили проект в Калужской области

Германская Heunisch Guss GmbH реализует первый этап запуска литейного производства и механообработки деталей в Калужской области в 2019 году, соответствующий проект сегодня обсуждался на встрече Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства и руководства ПАО «Агрегатный завод», который является партнером немецкой компании. Речь идет о запуске литейной линии в поселке Людиново.

«Проект будет реализован в два этапа. На первом этапе планируется запуск линии механообработки деталей, произведенных компанией Heunisch Guss GmbH, на втором – локализация литейного производства на площадях ПАО «Агрегатный завод». Реализация первого этапа запланирована на 2019 год», — говорится в сообщении Корпорации МСП.

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Дорожная карта по реализации проекта была подписана 23 ноября 2017 года и предусматривает реализацию ряда мероприятий по локализации производства литья в регионе. Согласно договоренностям, Корпорация МСП сформирует перечень потенциальных поставщиков продукции, которая необходима для запуска производства. Поставщиками должны стать российские малые и средние компании. «Кроме того, Корпорация окажет содействие дочерней компании Heunisch Guss GmbH, которую планируется создать для реализации проекта, при определении рынков сбыта, включая анализ планов закупок крупнейших компаний с государственным участием и инфраструктурных монополий», — указано в сообщении.

Heunisch Guss – один из ведущих мировых производителей литья с производствами в Германии и Чехии.