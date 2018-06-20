Матвиенко не исключила шлифовки пенсионного законодательства

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что она не исключает шлифовки проектов об изменениях в пенсионном законодательстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не исключаю шлифовки и уточнений пенсионного законодательства», — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что если поступят конструктивные предложения по внесению изменений в пенсионное законодательство, это, «безусловно, будет обсуждаться».

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Матвиенко отметила, что главная цель нововведений — повышение выплат пенсионерам.

Ранее спикер Совета Федерации сообщила, что старт изменения пенсионного законодательства не будет отложен.

Председатель ФНПР (федерации независимых профсоюзов России) Михаил Шмаков рассказал «Газете.Ru», что организация в ближайшие дни представит свои предложения по пенсионной реформе.