Рубль растет на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль растет.

В частности, курс доллара снизился на 9 коп. и составил 63,78 руб.

Курс евро упал на 2 коп., до 73,83 руб.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,52%, до $75,47 за баррель.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 70,22 коп., до 74,18 руб., курс доллара увеличился на 58,45 коп., до 64,06 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 63,75 коп., составив 68,62 руб.

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