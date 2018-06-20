В конгрессе США обсудят «угрозу» от «Северного потока – 2»

В конгрессе США 27 июня в ходе рабочего обеда будет обсуждаться угроза, которую якобы несет проект «Северный поток – 2». Об этом пишет RT со ссылкой на приглашение, разосланное потенциальным участникам.

«Американский совет по внешней политике (AFPC) проведет рабочий обед для членов палаты представителей и сената конгресса США, в ходе которого состоятся выступления глав парламентов Украины, Польши, Грузии, Молдавии и Литвы, а также обсуждение их докладов», — говорится в анонсе.

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Участники рабочего обеда обсудят «непростую ситуацию в сфере безопасности», которая сложилась в Центральной и Восточной Европе из-за якобы агрессивной политики России.

«Обсуждение также затронет угрозу, которую несет в себе строительство трубопровода «Северный поток — 2» из России, и его влияние на американскую политику в регионе», — отмечается в приглашении.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео пообещал сделать все для остановки «Северного потока — 2».