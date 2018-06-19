«Газпром» отреагировал на сообщения о заморозке своих активов

«Газпром» рассказал, что пока не получал документов о заморозке его активов в Великобритании. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в «Газету.Ru».

В «Газпроме» уточнили, что им известно о действиях украинского «Нафтогаза», которые компания предпринимает на территории Великобритании. Они касаются принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между двумя компаниями по транзитному контракту.

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«Эти действия предпринимаются вопреки приказу апелляционного суда округа Свеа (Швеция) о приостановлении исполнения данного решения», — отметили в российской компании.

В «Газпроме» отметили, что смогут подробно прокомментировать информацию, когда изучат документы.

Ранее «Нафтогаз» сообщил, что суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома».