ФТС предложила обложить пошлиной все покупки из иностранных интернет-магазинов

Федеральная таможенная служба (ФТС) России предлагает обложить пошлиной покупки из зарубежных интернет-магазинов, понизив единую ставку с 30% до 20%. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«ФТС был подготовлен ряд предложений по выстраиванию новой модели регулирования интернет-торговли, в том числе: об обнулении стоимостных норм ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях (МПО) интернет-магазинами; о снижении размера единой ставки таможенных пошлин, налогов до 20%, но не менее 1 евро за кг», — заявили в ФТС.

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Также ведомство предложило ввести сбор в отношении товаров, помещаемых под процедуру выпуска для внутреннего потребления, стоимость которых не превышает €200.

Ранее сообщалось, что правительство нашло еще один способ по уменьшению беспошлинного порога для товаров из иностранных интернет-магазинов.