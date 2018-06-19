США решили ввести антидемпинговые пошлины на китайский алюминий

Департамент торговли США решил ввести антидемпинговые пошлины на изделия из китайского листового алюминия, сообщает Reuters со ссылкой на компанию Aluminum Association.

По мнению торгового ведомства, алюминиевые изделия из Китая продаются на рынке США по заниженной цене и будут облагаться дополнительными пошлинами в 167,16%.

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«Действия Департамента — это именно те сильные меры в области торговли, которые нам нужны для поддержки базирующейся на правилах мировой торговой системы», — заявил президент компании Хейди Брок.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп «всегда желал» торговой войны. Также отмечалось, что торговая война Штатов наносит вред мировой экономике.