Порошенко отреагировал на продленные санкции против Крыма и Севастополя

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение Европейского союза (ЕС) по продлению санкций против Крыма и Севастополя. Об этом украинский лидер написал в своем фейсбуке.

«Я приветствую решение Совета ЕС о продлении еще на один год «крымского пакета» санкций против российского агрессора», — написал Порошенко.

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Президент также добавил, что украинская сторона рассчитывает на «жесткую позицию» ЕС в отношении военных сил России в Черном и Азовском морях. По его словам, российское присутствие в этом регионе создает «новые вызовы безопасности». Порошенко подчеркнул, что эти темы будут обсуждаться на саммите с европейскими лидерами, который пройдет 9 июля.

Ранее ЕС официально продлил санкции против Крыма и Севастополя.