ЦБ зафиксировал снижение вкладов населения в российских банках

Вклады населения в банках России за май снизились на 0,3%, до 26,7 трлн руб. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«В пассивах кредитных организаций объем депозитов и средств на счетах организаций за месяц вырос на 0,4%, до 25,4 трлн руб. В мае наблюдался незначительный отток вкладов населения — на 0,3%, до 26,7 трлн руб», — заявили в ЦБ.

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Также стало известно, что российские банки в мае сократили кредитование компаний на 0,7%, розничное кредитование они увеличили на 2%.

Ранее сообщалось, что прибыль российских банков в период с января по май текущего года снизилась на 19,3% и составила 527 млрд руб.