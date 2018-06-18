Песков назвал «Северный поток — 2» исключительно коммерческим проектом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что газопровод «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы знаем, что некоторые страны выражают свое несогласие. Но еще раз повторяем: это проект исключительно коммерческий, он не имеет политической подоплеки», — сказал Песков.

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Он также добавил, что противодействие реализации данного проекта является нарушением принципов и норм свободной конкуренции.

Песков подчеркнул, что «Северный поток — 2» — это крупный международный проект, который направлен на обеспечение энергобезопасности Европы.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев намерен создать в Евросоюзе группу, которая должна будет остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».