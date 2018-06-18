«Нафтогаз» обратился в апелляционный суд Швеции по спору с «Газпромом»

«Нафтогаз Украина» подал представление в апелляционный суд Швеции, который приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в отношении «Газпрома». Об этом сообщил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в фейсбуке.

«Сегодня мы сделали представление в апелляционный суд в Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража», — написал Витренко.

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Он также подчеркнул, что рассмотрение жалоб в суде будет публичным.

Ранее сообщалось, что «Газпром» обратился в швейцарский суд для предоставления доступа материалам дела о взыскании его активов в Швейцарии.

Компания в дальнейшем намерена обжаловать действия судебных приставов.