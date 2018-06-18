Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,45% и составил 2227,54 пункта.

Индекс РТС просел на 0,76%, до 1108,52 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,6%, до $73 за баррель.

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Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 1,03 рубля, до 72,5329 рубля, курс доллара увеличился на 43,4 копейки, до 62,6851 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 22,45 копейки, составив 67,1166 рубля.

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