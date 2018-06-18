Рубль не определился с динамикой на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль растет.

В частности, курс доллара вырос на 4 коп., и составил 63,23 руб.

Курс евро снизился на 9 коп., до 73,25 руб.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,6%, до $73 за баррель.

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 1,03 рубля, до 72,5329 рубля, курс доллара увеличился на 43,4 копейки, до 62,6851 рубля, следует из данных Банка России.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 22,45 копейки, составив 67,1166 рубля.

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