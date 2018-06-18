Иран заявил о планах блокировать предложение России по увеличению добычи нефти в ОПЕК+

Представители Ирана в ОПЕК+ заявили, что три члена организации заблокируют предложение России и Саудовской Аравии по увеличению добычи нефти, сообщает Bloomberg.

Встреча стран ОПЕК+ состоится в Вене на этой неделе.

«Если Саудовская Аравия и Россия хотят увеличить производство, это требует единодушия. Если они хотят действовать в одиночку, то это нарушает соглашение о сотрудничестве», — заявил представитель Ирана Хоссейн Каземпур Ардебили.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия предложат ОПЕК+ увеличить добычу нефти в третьем квартале на 1,5 млн баррелей в сутки.