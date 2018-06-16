Пушков рассказал о торговой войне между США и КНР

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в твиттере прокомментировал ситуацию вокруг торговых отношений США и Китая.

«Столкновение между орлом и драконом - США и Китаем (пока только торговое), которое предсказывали давно, началось», — написал Пушков.

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По его словам, «американцам лучше пристегнуть ремни».

Он также подчеркнул, что «тарифная коса (президента США Дональда) Трампа нашла на китайский камень».

Ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что пошлины Соединенных Штатов на импорт товаров из Китая на сумму $50 млрд начнут действовать с 6 июля.

Также сообщалось, что в министерстве финансов КНР объявили о введении 25% пошлины на 659 товаров из США.