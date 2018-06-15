Китай объявил о вводе пошлин на 659 товаров из США

В министерстве финансов КНР объявили о введении 25% пошлины на 659 товаров из США, передает РИА «Новости» заявление китайского минфина.

«В соответствии с «Законом о внешней торговле КНР» и другими законодательными актами, комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР принял решение ввести ввозную пошлину на 659 наименований товаров, импортируемых из США, объемом около $50 млрд», — говорится в заявлении ведомства.

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Отмечается, что пошлина на 545 товаров на сумму около $34 млрд вступит в силу 6 июля, а дата вступления пошлины на другие товары будет объявлена позднее.

Также в ведомстве добавили, что 6 июля пошлина будет введена на сельскохозяйственные продукты, автомобили и водные продукты.

Ранее сообщалось, что в Китае разорвали торговые договоренности с США из-за пошлин на сталь и алюминий.