В Китае разорвали торговые договоренности с США из-за пошлин

Власти КНР приняли решение аннулировать достигнутые ранее договоренности с американской стороной из-за введения со стороны США ввозных пошлин на китайские товары, передает РИА «Новости» заявление министерства коммерции КНР.

«Все достигнутые во время консультаций договоренности по торговле утрачивают силу», — говорится в заявлении китайского минкоммерции.

Ранее в Китае анонсировали введение пошлин против США. В КНР отметили, что пошлины будут симметричными по объему и интенсивности тем пошлинам, которые ввели Соединенные Штаты. По заявлению американского президента Дональда Трампа их объем составит $50 млрд в год.