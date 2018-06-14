Европейский механизм стабильности выделит Греции миллиард евро финансовой помощи
Международная организация Европейский механизм стабильности (ESM) одобрила перечисление Греции кредита размером €1 млрд из программы внешней финансовой помощи, сообщается на сайте организации.
«Совет директоров ESM сегодня разрешил разблокировать €1 млрд для Греции», — говорится в заявлении на сайте.
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Отмечается, что эти деньги должны пойти на погашение просроченной задолженности. Также в пресс-релизе ESM добавили, что это оставшаяся часть четвертого транша кредита организации. Он был одобрен 22 марта текущего года.
Ранее источник рассказал о последнем транше кредита для Греции.