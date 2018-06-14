Правительство одобрило повышение пенсионного возраста и увеличение НДС
Правительство России одобрило законопроекты о повышении НДС с 18% до 20% и о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет, сообщил журналистам помощник президента Андрей Белоусов, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Все одобрили», — ответил он на соответствующий вопрос.
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Ранее первый вице-премьер России — глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дополнительные доходы бюджета от повышения ставки НДС до 20% с 18% составят более 600 млрд рублей ежегодно, начиная с 2019 года. По его словам, эти средства будут основными источниками для финансирования национальных целей и стратегических задач развития России.
Правительство России утверждает параметры повышения пенсионного возраста. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.