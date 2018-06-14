Правительство одобрило повышение пенсионного возраста и увеличение НДС

<img src="//img.gazeta.ru/files3/699/11770699/RIAN_5508048.HR-pic905-895x505-41746.jpg">

Правительство России одобрило законопроекты о повышении НДС с 18% до 20% и о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет, сообщил журналистам помощник президента Андрей Белоусов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Все одобрили», — ответил он на соответствующий вопрос.

Реклама

Ранее первый вице-премьер России — глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дополнительные доходы бюджета от повышения ставки НДС до 20% с 18% составят более 600 млрд рублей ежегодно, начиная с 2019 года. По его словам, эти средства будут основными источниками для финансирования национальных целей и стратегических задач развития России.

Правительство России утверждает параметры повышения пенсионного возраста. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.