Силуанов подсчитал доходы от повышения НДС

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Первый вице-премьер России — глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дополнительные доходы бюджета от повышения ставки НДС до 20% с 18% составят более 600 млрд рублей ежегодно, начиная с 2019 года, передает РИА «Новости».

«Мы уже озвучили предложения повышения с 1 января следующего года размера ставки НДС с 18% до 20%. Этот шаг приведет к дополнительным доходам федерального бюджета более чем на 600 миллиардов рублей в год, начиная со следующего года», — сказал Силуанов.

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По его словам, эти средства будут основными источниками для финансирования национальных целей и стратегических задач развития России.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что кабмин повысит ставку НДС на 2%.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания правительства.