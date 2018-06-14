Медведев объявил о повышении ставки НДС
Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что кабмин повысит ставку НДС на 2%. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Медведева, кабмин решил предложить к рассмотрению решение об изменении ставки налога на добавленную стоимость.
«Сейчас базовая ставка НДС — 18%. Предлагается сделать ее 20%», — заявил Медведев.
Ранее в Министерстве финансов России отказались подтверждать информацию о повышении НДС в стране.
«Конкретные параметры донастройки налоговой системы будут в ближайшее время определены правительством, после этого начнется публичное обсуждение предлагаемых изменений на площадке парламента с тем, чтобы принять их в весеннюю сессию», — заявили в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время принятых решений нет.
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