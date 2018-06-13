Официальный курс доллара вырос на 77 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на 14 июня ,вырос на 77,11 копейки — до 74,13 руб., курс доллара вырос на 77,33 руб., до 63,11 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на 14 июня, выросла по сравнению с показателем с 10 июня на 77,23 копейки, составив 68,0754 рубля.

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Ранее США ввели новые санкции против России. В санкционный список были внесены трое россиян, а также три российские компании. Санкции были введены в том числе на основании принятого почти год назад закона об усилении санкционного режима в отношении России.